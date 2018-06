Can Dündar'dan 'vatan haini' davası

Fransa'nın Strazburg kentinde yaşayan Ahmet Bütün, Can Dündar tarafından mahkemeye verildiğini açıkladı.



GEÇEN YIL BİR KAFEDE DÜNDAR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Bütün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçen yıl Strazburg'da bir kafede tepki gösterdiği Dündar'ın avukatları tarafından hakkında dava açıldığını ve 20 Haziran'da mahkemeye çıkacağını duyurdu.



AA muhabirine bilgi veren Bütün, olay günü karşılaştığı Dündar'a sadece soru sorduğunu, kısa bir tartışmanın ardından olayın kapandığını düşündüğünü ifade etti.



Hakkında açılan dava ile ilgili tebligat aldığını kaydeden Bütün, Can Dündar'ın "Hakaret ve özel hayata müdahale gerekçesiyle 1 avro tazminat ve 1500 avro hukuk masraflarını karşılama talebinde" bulunduğunu söyledi.



"SÖZ KONUSU BİZİM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ OLUNCA TAHAMMÜL EDEMİYOR"



Mahkemeye çağrılması karşısında çok şaşırdığını belirten Bütün, "Her fırsatta ifade özgürlüğünü öne süren bu şahıs, söz konusu bizim ifade özgürlüğümüz olunca tahammül edemiyor. Bir kez daha ne kadar iki yüzlü olduğunu öğrenmiş olduk." dedi.



FRANSA'DAKİ ÇOK SAYIDA TÜRK TEPKİLİ! DURUŞMAYA KATILACAKLAR!



Dündar'ın dava açmasına tepki gösteren Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Mevlevi Cevheri Derneği ile Strazburg'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da Bütün'e destek olmak için duruşmaya katılma kararı aldı.



"HOŞLARINA GİDEN ŞEYLERE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"



COJEP Başkanı Ali Gedikoğlu, "Batı, ifade özgürlüğünü sürekli ön plana tutuyor ama sadece kendi hoşlarına gidecek sözler olduğunda bunu kabul ediyor, onlar gibi düşünmediğiniz an size saldırıyorlar." dedi.







VATANDAŞ: SİNDİRMEK İÇİN YAPIYORLAR



Davayı izleyeceğini açıklayan Murat Yozgat adlı vatandaş da "Bu tür davalar aslında bir sindirme politikası. Hiçbir tepki vermeyen, itiraz etmeyen, bize biçilen kararları kabul eden Türkler istiyorlar. Hukuk çerçevesi içinde tüm haklarımızı sonuna kadar savunacağız." şeklinde konuştu.



CAN DÜNDAR'A: "SİZ VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR DEĞİL MİSİNİZ?" DEMİŞTİ



Bütün'ün 6 Ekim 2017'de Strazburg'da bir kafede karşılaştığı Can Dündar'a tepki göstererek, "Bakar mısınız? Siz vatan haini Can Dündar değil misiniz?" dediği video binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.



Dündar, Mayıs 2016'da "askeri ve siyasi casusluktan" yargılandıktan sonra 10 ay hapse mahkum olmuş, mahkeme temyiz sürecinde iken yurt dışına kaçmıştı.



MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verilmişti.