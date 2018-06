Başbakan Yıldırım'dan Kandil ve Münbiç açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.



KANDİL OPERASYONU



Başbakan Yıldırım Kandil Operasyonu'na dair, ''Başkalarının topraklarında gözümüz yok. Amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden terör örgütünü yok etmek. Bunu yurt içinde büyük oranda başardık. Kuzey Irak'tan sızmalar oluyor, onları da etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizim sınırlarımızın güneyinden gerek Irak'tan gerek güneyden bir tehdit olduğu sürece bizim orada varlığımız olacak. Bütün terör unsurları ortadan kaldırınca bizim orada olmamıza gerek yok. Orada siyasi otoritenin tam anlamıyla tesis edilmesiyle bizim işlerimiz de kolaylaşacak. Askerlerimiz orada, maliyeti var. Birçok unsur var. Fırat'ın doğusunda YPG/PYD adıyla unsurlar var. Şuanda sıcak takip yakın takip Kuzey Irak'ta. Fırat'ın doğusunda yakın tehdit ortaya çıkarsa her türlü tedbiri alma hakkımız saklı. Öncelikle diplomasiyle muhataplarımız ile meseleyi çözmeyi deneyeceğiz.'' şeklinde konuştu.



TÜRKİYE-ABD'NİN MÜNBİÇ PLANI



Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi. Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız