Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Fatih Camisi'nde dün öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Kartal Metrosu ile giden Yıldırım, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Projeyle ilgili bütün çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, eksiğinin olmadığını, bu sene içinde ihalesinin tamamlanmış olacağını söyledi.



Başbakan Yıldırım, 'Bilen, bilmeyen konuşuyor, 'Kanal İstanbul'u iptal edeceğiz.' diyor bazı adaylar. Doğrusu ben hayretle bunları izliyorum. Kanal İstanbul bir eğlence projesi değil. Bir rekreasyon projesi değil. Kanal İstanbul, Türkiye'nin stratejik bir projesi.' diye konuştu.



Boğaz'dan 50 bin gemi geçtiğine işaret eden Yıldırım, 'Bir tane tanker Boğaz'da bir yere baştan kara gitse ne olur? İndependenta'yı hatırlayan belki vardır, bizim yaşımızdakiler. 78'de, 10 gün boyunca İstanbul yandı, bütün camlar aşağı indi. Dolayısıyla bu proje stratejik bir projedir. Boğazların, İstanbul'un güvenliği için olmazsa olmaz bir proje. Ama projeyi bilmeden, bilgisi olmadan, ilgisi olanları görüyoruz. Adaylardan biri; sayın Akşener diyor ki '65 milyar dolara mal olacak.' Böyle bir şey yok. Proje 10 milyar dolar. 65 milyar dolar nere, 10 milyar dolar nere. Üstelik de bu proje bütçeden yapılmayacak. Yap-işlet-devlet modeliyle yapılacak. Bedeli nereden ödenecek? Oradan geçen gemilerden alınacak. Hem Boğaz'ı tehlikeden kurtaracağız hem de bir alternatif oluşturmuş olacağız. Dolayısıyla memleketin geleceği, gençlerimiz, genç kuşaklar için daha büyük sorumluluklarımız var.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA