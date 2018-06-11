Başbakan Binali Yıldırım açılışı böyle yaptı... İki şehir arası 15 dakikaya düşecek

Tünellerden ilk geçen Başbakan Yıldırım olurken, tünel girişinde 10 bin kişiye de iftar verildi. Başbakan Yıldırım, muhalefet halka ne söz verdiyse AK Parti'nin zaten daha önce yaptığını belirterek, “Sinirleniyorlar, vitesten atıyorlar. ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi” dedi.



Yıllardır vatandaşların dört gözle beklediği, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde 'korkunç Sabuncubeli' olarak tasvir ettiği bölgede Sabuncubeli Tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Başbakan Yıldırım'ın İzmir'deki 35 projesinden biri olan tüneller, hem Manisa ve İzmir arasını 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek hem de sürücülere daha güvenli bir yol imkanı sağlayacak. Yapımına 2011 yılında başlanan Sabuncubeli Tünelleri'ndeki tüplerin uzunluğu 4 bin 70 metre olarak planlandı. Sabuncubeli Tünelleri, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için ücretsiz olacak. Başbakan Yıldırım, Uşak'taki mitingin ardından Manisa'ya indi ve tünelleri kullanarak İzmir'e geldi.

İlk sürüşü yapan Başbakan Yıldırım, tünel girişinde konuşma yaparak ardından 10 bin kişiyle iftar yaptı. Açılışta konuşan Başbakan Yıldırım, “Muhalefet adayları, ‘ne söz verelim' diye düşünüp taşınıyorlar, sonra ‘gençlere sağlık güvencesi sözü verelim' diyorlar. Bakıyorlar AK Parti yapmış. Tam tünel sözü verecekler, bakıyorlar AK Parti yapmış. ‘Köprü sözü verelim' diyorlar, bakıyorlar AK Parti yapmış. Sinirleniyorlar, vitesten atıyorlar. ‘AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi. AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar” diye konuştu.







“Bir hayal daha gerçeğe döndü”



Sabuncubeli Tünelleri'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, “Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce hayal ettiği, ‘korkunç Sabuncubeli'nden geçiyoruz' dediği Sabuncubeli Tünelleri'ni açıyoruz. Duyduk, duymadık demeyin. Bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünellerin açılışı ile beraber değişik yerde beş yerde canlı bağlantı ile açılışlar yapacağız. Sabuncubeli Tünelleri hayırlı uğurlu olsun. İzmir'in milletvekili olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. İzmir, Türkiye'nin gözbebeği. İzmir'in refahı, Türkiye'nin refahıdır. Ege'nin mutluluğu, Türkiye'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller, İzmir'in, Manisa'nın hatta İstanbul'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak, Ege insanlarına büyük kolaylık getirecek. Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle hem mesafe kısalacak, hem de daha az çevre kirliliği olacak. Hizmet aşkı ile dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için, bölgemiz için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.













“Paralı değil, gidiş de geliş de bedava olacak”



İzmir ve Manisalıların geçen 16 yıl içinde yapılanların yapılacakların teminatı olduğunu çok iyi bildiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bugün attığımız adımlar, yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Sabuncubeli, hayata geçen yüzlerce projeden sadece biri. Manisaİzmir arasını adeta birbiri ile birleştiriyoruz. Seyahat süresini 15 dakikanın altına indiriyoruz. Üreticiler, ihracatçılar, bu tüneli kullanarak Avrupa'ya bile rahatlıkla gidecek. Bu tünel hayat kurtaracak. O virajlarda kazaların önüne geçilecek ve trafik kazaları azalmış olacak. Bazıları orada burada iş yapamazlar, yapılana da karşı çıkarlar. Tüneli görüyorlar artık yapılmış, yapacak bir şey yok. Gözden kaçırmanın imkanı yok. Bu sefer de ‘paralı' diyorlar. Paralı değil, gidiş de geliş de bedava olacak.”







“Bu ay iki tane bayramımız var”



Başbakan Yıldırım, “16 yıldır ilk günkü heyecanımızdan milim şaşmadan Türkiye'nin dört bir yanına hizmetler götürüyoruz. Hedef, Türkiye'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile başaracağız. Bu ay iki tane bayramımız var. Biri Ramazan Bayramı, biri de 24 Haziran bayramıdır. Bayramı kutlamaya hazır mısınız? Hedef, milletin yüzünü güldürmek, geleceği inşa etmek” dedi.







“Herkes bilir Ferhat'ın Şirin'e aşkını”



Açılış törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir açılıştayız. Herkes bilir Ferhat'ın Şirin'e aşkını. Ferhat, Şirin için dağları delmiş midir bilmiyoruz ama halka hizmeti Hakk'a hizmet bilip sizlerin aşkıyla dağları, tünelleri delen Başbakan Yıldırım'ın bakanlığı döneminde başlattığı bir tüneli daha hizmetinize sunuyoruz.”







5 proje açıldı, birinin temeli atıldı



Konuşmaların ardından canlı bağlantı ile aynı anda TorbalıBayındır arasındaki bağlantı yolu, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı, Bergama Köprülü Kavşağı ve dijital hastane olan Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin açılışları yapılırken, AliağaÇandarlıBergama raylı sisteminin de temeli atıldı.