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Baş başa 45 dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jongun arasında yapılacak zirvenin programını paylaştı Trump ile Kim arasındaki baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesi öngörülüyor.

Dünya / 11 Haziran 2018 Pazartesi 21:05
Baş başa 45 dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yarın yapılacak baş başa görüşmenin 45 dakika, heyetler arası görüşmenin ise 1,5 saat sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Kim arasındaki tarihi zirvenin programı kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, ABD ile Kuzey Kore arasında zirve öncesindeki görüşmelerde beklenenden daha hızlı mesafe alındığı vurgulanarak, Trump ile Kim'in Singapur yerel saatiyle 09.00'da bir araya geleceği kaydedildi.

- Baş başa görüşecekler

Açıklamada, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtildi.

Baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi öngörülen heyetler arası görüşmelere geçileceği ifade edilen açıklamada, daha sonra çalışma yemeği yenileceği aktarıldı.

Açıklamada, yarınki zirvede ABD heyetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer alacağı bildirildi.

Çalışma yemeğinde ise bu isimlere ilaveten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in bulunacağı belirtildi.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkarak bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği basın toplantısında, 'Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar.' değerlendirmesini yapmıştı.

Beyaz Saray, Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Kaynak : AA

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