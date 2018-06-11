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Arıza yapan otobüse tır çarptı: 2 ölü

Bursa-İstanbul Kara yolu üzerinde arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı.

3. Sayfa / 11 Haziran 2018 Pazartesi 01:51
Arıza yapan otobüse tır çarptı: 2 ölü
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Tam bu sırada ayrı istikamete seyreden 16 SC 566 plakalı tır içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüsün arka tarafında bulunan Aydemir ve ismi belirlenemeyen yolcu tırla otobüsün arasında sıkışıp olay yerinde feci şekilde can verdi.

Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 10 yolcu ise tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan sonra olay yeri adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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