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Antalya'da Paris rüzgarı

Antalya’da bu yıl 26.’sı düzenlenen Türkiye’nin en büyük moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show’da, Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton’un baş mankenliğinde defile gerçekleştirildi.

Kültür-Sanat / 10 Haziran 2018 Pazar 23:12
Antalya'da Paris rüzgarı
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Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak ünlü model Paris Hilton çıktı. Baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schafer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra, 40 kişilik mankenle yürüdü.

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Hilton, podyumda 3 farklı elbise giydi. Kaygan podyum nedeniyle mankenler zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı. Paris Hilton, küçük bir düşme tehlikesi geçirmeden kendini toparladı.

Defilenin sonunda Hilton, Dosso Dossi logolu tişört ve deri şortla diğer mankenlerle birlikte seyircileri selamladı.

Defilede pop sanatçısı Mustafa Sandal da mini bir konser verdi. Sandal'ın sahnede Paris Hilton ile birlikte sevilen şarkısı, “Ben olsaydım”ı seslendirdi. İkilinin şovu büyük beğeni topladı.

Hilton'u, aktör nişanlısı Chris Zylka da ilgiyle izledi.

Etkinlikte ayrıca ilk kez çocuklarla sahne aldı. Çocukların defilesine ünlü mankenler de eşlik etti. Kaynak : İHA

Demet ŞenerDeniz AkkayaParis HiltonMustafa SandalÇağla Şikel


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