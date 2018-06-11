32 kişi aynı anda kendisini yaktı

Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazmak isteyenlerin yaptıkları hayret uyandırıyor. Güney Afrikalı 32 dublör, kendilerini yakarak dünya rekoru kırdı. Organizasyona “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” kategorisinde rekor kırmak isteyen dublörler amaçlarının “dublörlerin tecrübelerini paylaşması ve eğlenmek” olduğunu söyledi.



Amaç eğlence olmasına rağmen rekor denemesinden önce gerekli planlamalar yapıldı ve yüksek güvenlik önlemi alındı. Rekor denemesi için ateşe dayanıklı kostümler ve dayanıklı jel kullanılırken, her bir dublör için itfaiyeci hazırda bulundu.



Bir önceki “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” rekoru, 2013 yılında Amerikalı 21 genç tarafından kırılmıştı.



Kaynak : İHA