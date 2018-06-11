USD (Alış - Satış) : 4,51 - 4,52 EURO (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33

32 kişi aynı anda kendisini yaktı

Güney Afrika’da 32 dublör, kendilerini yakarak “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” rekorunu kırdı.

Dünya / 11 Haziran 2018 Pazartesi 15:32
32 kişi aynı anda kendisini yaktı

Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazmak isteyenlerin yaptıkları hayret uyandırıyor. Güney Afrikalı 32 dublör, kendilerini yakarak dünya rekoru kırdı. Organizasyona “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” kategorisinde rekor kırmak isteyen dublörler amaçlarının “dublörlerin tecrübelerini paylaşması ve eğlenmek” olduğunu söyledi.

Amaç eğlence olmasına rağmen rekor denemesinden önce gerekli planlamalar yapıldı ve yüksek güvenlik önlemi alındı. Rekor denemesi için ateşe dayanıklı kostümler ve dayanıklı jel kullanılırken, her bir dublör için itfaiyeci hazırda bulundu.

Bir önceki “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” rekoru, 2013 yılında Amerikalı 21 genç tarafından kırılmıştı.

Kaynak : İHA

RekorAfrikalıDünya RekoruGüvenlik Önlemi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı