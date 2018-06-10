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Trump-Kim görüşmesinin maliyeti belli oldu

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülke bütçesine maliyetini 20 milyon doları bulacağını açıkladı.

Dünya / 10 Haziran 2018 Pazar 23:22
Trump-Kim görüşmesinin maliyeti belli oldu

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülke bütçesine maliyetini 20 milyon doları bulacağını açıkladı.

'ZİRVENİN, ÜLKE BÜTÇESİNE MALİYETİ 20 MİLYON DOLAR'

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin ev sahibi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağı bildirildi.

BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK

Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, 'Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz.' dedi.

'ONLAR SORDU BİZ DE KABUL ETTİK'

Zirvenin Singapur'un imajına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Lee, 'Bu toplantının ev sahibi olarak seçilmemiz - ki bunu biz talep etmedik, onlar bize sordular ve biz de kabul ettik. Singapur'un tüm taraflarla olan iyi ilişkilerinin ve uluslararası toplum içinde gördüğü saygının bir göstergesi.' ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAHSIZLANMA VE GÜVENLİK KONULARI MASAYA YATIRILACAK

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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