USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Soylu: Kandil'i alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye rahat bir şekilde gücüyle kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi'

Siyaset / 10 Haziran 2018 Pazar 01:15
Soylu: Kandil'i alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye rahat bir şekilde gücüyle kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi.' dedi.

Soylu, Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazını kıldıktan sonra meydanda vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve anlayışla beraber Güneydoğu ve Doğu'da bir tek genç kızın artık terörist yapılmak için ailesinden ayrılıp dağa götürülemediğini belirtti.

Güneydoğu ve Doğu'da şu anda huzur olduğuna dikkati çeken Soylu, 'Musluklardan kan akıtarak oradaki kardeşlerimizi korkutmak istediler. Biz orada kayyumlarımızla ve kaymakamlarımızla beraber ele aldığımız belediyelerle beraber musluklardan kan akıtmadık. Hakkari'de 30 günde 1 gün su akıyordu şimdi 30 günde 30 gün su akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün su akıyordu bugün 7 günde 7 gün su akıyor. Beytüşşebap'da musluklardan kahverengi su akıyordu bugün bembeyaz berrak su akıyor. Onlar milletimizi tehdit edip musluktan kan akıttılar biz de oradaki milletimize hizmetkar olduk ve onlara berrak su akıttık, aramızdaki fark bu. Bizim medeniyetimizin farkı bu.' ifadelerini kullandı.



Soylu, vatandaşların 'Kandil'i istiyoruz' çağrıları üzerine şunları söyledi:

'Siz merak etmeyin. Onlar eskidendi. Türkiye rahat bir şekilde gücüyle, kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi.'

Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil atan Soylu, birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak : AA

Cumhurbaşkanıİçişleri BakanıPkkSüleyman SoyluRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı