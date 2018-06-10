İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye rahat bir şekilde gücüyle kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi.' dedi.



Soylu, Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazını kıldıktan sonra meydanda vatandaşlara hitap etti.



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve anlayışla beraber Güneydoğu ve Doğu'da bir tek genç kızın artık terörist yapılmak için ailesinden ayrılıp dağa götürülemediğini belirtti.



Güneydoğu ve Doğu'da şu anda huzur olduğuna dikkati çeken Soylu, 'Musluklardan kan akıtarak oradaki kardeşlerimizi korkutmak istediler. Biz orada kayyumlarımızla ve kaymakamlarımızla beraber ele aldığımız belediyelerle beraber musluklardan kan akıtmadık. Hakkari'de 30 günde 1 gün su akıyordu şimdi 30 günde 30 gün su akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün su akıyordu bugün 7 günde 7 gün su akıyor. Beytüşşebap'da musluklardan kahverengi su akıyordu bugün bembeyaz berrak su akıyor. Onlar milletimizi tehdit edip musluktan kan akıttılar biz de oradaki milletimize hizmetkar olduk ve onlara berrak su akıttık, aramızdaki fark bu. Bizim medeniyetimizin farkı bu.' ifadelerini kullandı.







Soylu, vatandaşların 'Kandil'i istiyoruz' çağrıları üzerine şunları söyledi:



'Siz merak etmeyin. Onlar eskidendi. Türkiye rahat bir şekilde gücüyle, kudretiyle ve teknolojisiyle bunca yıldır lanet üreten Kandil'i alacak ve merak etmeyin orada da kendi kuvvetini ve kudretini gösterecektir. Hiç endişe etmeyin onlar eskidendi.'



Konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil atan Soylu, birlikte fotoğraf çektirdi.



Kaynak : AA