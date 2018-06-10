Özgür Özel'den skandal açıklama: Askerlik belasından herkesi kurtaracağız

FOX TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel skandal açıklamalara imza attı.



Özel, hükümeti bedelli askerlik konusunda eleştirmeye çalışırken peygamber ocağı askerliğe hakaret etti.



'CHP bedellide çok net' ifadesini kullanan Özel, 'Biz askerliği yeniden şekillendireceğiz. Her Türk vatandaşı 2 ay temel askerlik görevi yapacak. Onun dışında bambaşka bir sistem getiriyoruz' dedi ve askerlik belasından herkesi kurtaracaklarını ifade etti.



CHP'li Özel'in bu açıklaması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel