Nedim Şener: Bu hesap FETÖ'cü firariye ait

TSK'da ‘Fetömetre'li temizlik dönemi başlamıştı. Tümamiral Cihat Yaycı'nın oluşturduğu sistemle 2 bini aşkın FETÖ'cü deşifre edilmişti.



TSK'daki Fetömetre ile gelen temizlik örgüt yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan bir hesap paylaşarak hesabın FETÖ'den firar eden bir şahsa ait olduğunu iddia etti.



Nedim Şener, şunları yazdı: Bu darbeci FETÖ'cüler oldukça geride. FETÖMETRE listesinin tamamı ‘Kahraman Hainler' kitabımda. Firari olduğu için gerçeklerden de uzak kalmış.(Sakın fotoğrafa bakıp yanılmayın bu hesap FETÖ'cü bir firariye ait)





Bu darbeci FETÖ'cüler oldukça geride. FETÖMETRE listesinin tamamı ‘Kahraman Hainler' kitabımda. Firari olduğu için gerçeklerden de uzak kalmış.(Sakın fotoğrafa bakıp yanılmayın bu hesap FETÖ'cü bir firariye ait) https://t.co/VHDH4Q7iYn — Nedim Şener (@nedimsener2010) 10 Haziran 2018