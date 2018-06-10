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MHP konvoyuna saldırı

Ankara’da taziye ziyaretinden dönen MHP’lileri taşıyan otobüse saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi. Aracın ön camına isabet eden taş nedeniyle, araç şoförü yaralandı.

3. Sayfa / 10 Haziran 2018 Pazar 01:02
MHP konvoyuna saldırı
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Alınan bilgilere göre, Güney Ankara Çevre yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Elmadağ'da bulunan şehit evini ziyaret eden MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyup Yıldız'ın ekibini taşıyan otobüsün ön camına taş parçaları isabet etti. Ön camın kırılarak dağılması sonucu aracın şoförü Ali Osman Kırbıyık, gözüne gelen cam kırıklarıyla yaralandı. Sürücü, kaza tehlikesi atlatan içi partililerle dolu otobüsü son anda sağa çekerek durdurdu.

Yaralanan şoförün yardımına koşan partililer, taşları üst geçitte bulunan kimliği belirsiz şahısların attığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri şahsı tedavisi tamamlanmak üzere ambulansla Ulucanlar Göz Hastanesi'ne götürdü.



'Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldık'
Olaydan haberdar olarak gelen Milletvekili Adayı Eyyup Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile birlikte Elmadağ'da bir taziye ziyaretinde bulunduklarını aktaran Yıldız, “Programımıza yoğun bir konvoyla beraber gittik. Ne yazık ki biz şehidimize taziyeye gittiğimiz sırada, Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen terör örgütü mensuplarının saldırısına maruz kaldık. Cenabı Allah'ın izniyle durmayacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizi bu tür provokatör eylemlerle, taşlamalarla kimse durduramayacak” ifadelerini kullandı.



Yaralı sürücünün durumu hakkında konuşan Yıldız, “Konvoyumuzda şoförümüz, dava arkadaşımız gözüne kaçan cam parçalarından dolayı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Aracımızın içi doluydu, çocuklar, hanım arkadaşlar vardı” dedi.

Yıldız, daha sonra yaralı sürücü Ali Osman Kırbıyık'ı hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.

Partililerin şikayetlerini alan polis ekipleri, saldırı iddiasına ilişkin imceleme başlattı.

Kaynak : İHA

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