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Kuzey Irak'ta hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ta düzenlenen hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya / 10 Haziran 2018 Pazar 09:49
Kuzey Irak'ta hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018'de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda, üç silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : İHA

Hava Harekatı


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