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İnce'ye peş peşe yalanlama!

Muharrem İnce'nin Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun "FETÖ'cü çıktığı" iddiasına art arda yalanlama geldi.

Siyaset / 10 Haziran 2018 Pazar 10:43
İnce'ye peş peşe yalanlama!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun 'FETÖ'cü çıktığını' iddia etti. İnce, 'Harp Akademileri'ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ'cü çıktı' dedi. İnce'nin bu iddiasının 'yalan' olduğu kısa bir süre içinde anlaşıldı. Sunucu Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, 'Doğru'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim' dedi.

Ancak İnce'nin 'FETÖ'cü dekan' iddiasının da yalan olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez 'yalanlanan' İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. İşin doğrusunun üniversitede görevli 150 şube Müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

CumhurbaşkanıRektörMuharrem İnceErhan Afyoncu


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