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Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bunu yaptılar

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 32 kişi kendini aynı anda ateşe vererek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Güncel / 10 Haziran 2018 Pazar 01:35
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bunu yaptılar

Birbirinden çarpıcı rekor denemelerine bir yenisi daha eklendi. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'ın ünlü Grand Parade meydanında 32 kişi kendini ateşe vererek 'Kendini aynı anda ateşe veren en çok insan' rekorunu kırdı.

ATEŞE DAYANIKLI GİYSİLER GİYDİLER

Başkent Cape Town'ın ünlü Grand Parade meydanında gerçekleşen deneme, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Üzerlerine ateşe dayanıklı giysiler geçiren alevler içindeki gözü kara grup üyeleri, başlangıç ve bitiş çizgileri arasında tek sıra halinde yürüdü.

2013 YILINDAKİ REKORU EGALE ETTİLER

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu resmi denemede, her kişiye bir yardımcı eşlik etti ve olası bir aksaklık durumunda müdahaleye hazır bulundu. Neyse ki rekor denemesinde korkulan olmadı ve bu 32 kişi, 2013 yılında ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde 21 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru bir adım ileriye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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