USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Fatih Portakal'ın kıraathane rahatsızlığı

AK Parti'nin kıraathane projesi Fatih Portakal'ı rahatsız etti.

Güncel / 10 Haziran 2018 Pazar 15:47
Fatih Portakal'ın kıraathane rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada ülkenin dört yanında millet kıraathaneleri kuracaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, bizim de Millet bahçemiz olacak. Ayrıca millet kıraathanesi de kuracağız, tamamen kitaplar, çay, kahveler olacak gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacak. Buralar adeta hayata ruh katacak.' demişti.

Muhalefetin eleştirdiği proje Fatih Portakal'ı da rahatsız etti. Sosyal medya hesabından 'Her zaman diyorum zamanı geldiğinde değişim umuttur. Umutlanmak için değişim iyidir.' mesajını paylaşan Portakal, 'En azından millet kıraathaneye gitmek zorunda kalmaz. Şaka gibi!!!' diye ekledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıFatih PortakalAdalet ve Kalkınma PartisiRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı