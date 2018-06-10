Fatih Portakal'ın kıraathane rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada ülkenin dört yanında millet kıraathaneleri kuracaklarını açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, bizim de Millet bahçemiz olacak. Ayrıca millet kıraathanesi de kuracağız, tamamen kitaplar, çay, kahveler olacak gençlerimiz ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanacak. Buralar adeta hayata ruh katacak.' demişti.



Muhalefetin eleştirdiği proje Fatih Portakal'ı da rahatsız etti. Sosyal medya hesabından 'Her zaman diyorum zamanı geldiğinde değişim umuttur. Umutlanmak için değişim iyidir.' mesajını paylaşan Portakal, 'En azından millet kıraathaneye gitmek zorunda kalmaz. Şaka gibi!!!' diye ekledi.





Her zaman dlyorum zamanı geldiğinde #değişimumuttur. Umutlanmak için #değişimiyidir. En azından millet kıraathaneye gitmek zorunda kalmaz. Şaka gibi!!! — fatih portakal (@fatihportakal) 10 Haziran 2018