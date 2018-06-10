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Ersoy Dede'den Melis Alphan'a süper kapak

Erdoğan Demirören hayatını kaybetmesi ardından "Erdoğan Demirören çok gazetecinin ekmeğiyle oynadı" diyen Hürriyet'in eski yazarı Melis Alphan'a Ersoy Dede'den karşılık var.

Medya / 10 Haziran 2018 Pazar 17:31
Ersoy Dede'den Melis Alphan'a süper kapak

Doğan Medya Grubu'nun satışı ardından Hürriyet'ten ayrılan ilk isim olan Melis Alphan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetmesi ardından 'Erdoğan Demirören çok gazetecinin ekmeğiyle oynadı. Allah taksiratını affetsin' şeklinde tweet atmıştı.

Alphan'ın bu mesajına Ersoy Dede'den karşılık geldi. Alphan'a yine sosyal medyadan karşılık veren Ersoy Dede, '1) Gazeteyi senin patronun sattı.. 2) Hayattayken bir araba laf ettiğin adamın şirketinde çalışmak istemezdin herhalde.' mesajını paylaştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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