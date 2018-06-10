Erdoğan Demirören'e veda

Tedavi gördüğü hastanede 8 Haziran'da 80 yaşında vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı.



Sabah saatlerinde Şişhane'deki holding binasında gerçekleştirilen programın ardından Demirören için Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.



Camiye cenaze aracıyla getirilen Demirören'in naaşı oğulları ve sevenleri tarafından musallaya taşındı.



TABUTUNA KABE KAPISI ÖRTÜSÜ



Demirören'in tabutunun üzerine, 2. Mahmut dönemindeki Kabe kapısı örtüsü serildi. Demirören'in tabutunun yanına eşi, çocukları ve ailesinin adlarının yazdığı çiçekler konuldu. Demirören'in torunları Cemal, Murat, Erdoğan ve Kaan dedelerinin tabutu başında bekledi.







Taziye çadırı kuruldu



Cami avlusunda kurulan çadırda, Demirören'in eşi Tülin Demirören, çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.



Cami avlusunda erken saatlerden itibaren bir araya gelen kalabalık, taziye çadırının önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sanat, siyaset, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi Demirören'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.







Cenazeye yoğun katılım



Öğle namazı vaktinde düzenlenen törene, Demirören ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Başkanı Mustafa Destici, iş adamları Ali Sabancı, Yılmaz Ulusoy, Faruk Süren, Ali Ağaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Klübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, sanatçılardan Orhan Gencebay, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, törene katılanlardan Demirören için helallik istedi.



Törenin ardından, Demirören'in tabutunu, Başbakan Binali Yıldırım, oğulları ile sevenleri cenaze aracına kadar taşıdı. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığında aile kabristanına defnedildi.







Erdoğan Demirören'in oğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören gözyaşlarını tutamadı.



BAŞBAKAN YILDIRIM CENAZEDE



Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek şunları söyledi:



"Ömrünü; memleketin sanayisi, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisi ile Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek, aş götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun.



Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o günde yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan aileyi hemen aradı görüştü. Bugün kendisi katılamıyor, ben hem kendi adıma hem de cumhurbaşkanı adına cenazeye katılıyorum."







Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Başbakan Yıldırım'ın dışında Numan Kurtulmuş, İsmail Kahraman, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Destici gibi siyaset dünyasının önemli isimleri katılırken spor ve sanat camiasından da çok sayıda isim Erdoğan Demirören'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.





