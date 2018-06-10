Ömer Öğretmen Derneği’nin girişimleri sonrası Narman’ın Şekerli Beldesi’nde eğitim-öğretim veren Şekerli Ortaokulu’na modern köy kütüphanesi kuruldu. Eda’nın Kütüphanesi adı verilen bu modern köy kütüphanesi, Erzurum’da ilk olma özelliğini de taşıyor.



Ömer Öğretmen Derneği Başkanı Ömer Karahan, kütüphanenin kurulma sürecinden bahsetti. Yazar ve hayırsever olan Eda Dinçer’in Türkiye’de ilk kez kütüphane açtığını belirten Karahan, Dinçer’in kendisiyle irtibata geçtiğini ve bu kütüphaneyi kurmak istediğini belirtti.



Dinçer’in bu önerisi karşısında oldukça mutlu olan ve hemen birkaç öğretmen arkadaşıyla kolları sıvadığını ifade eden Karahan, kütüphaneden daha çok çocuğun faydalanması için kütüphaneyi en çok öğrencinin eğitim gördüğü Şekerli Ortaokulu’nda kurmaya karar verdiğini aktardı.



Yazar ve hayırsever Eda Dinçer’in gerekli malzemeleri İstanbul’dan gönderdiğini aktaran Başkan Karahan, kütüphaneyi yaklaşık iki ayda kurduğunu ifade etti.







Eda’nın Kütüphanesi, okuldaki boş bir sınıfta kuruldu ve içerisinde 700’e yakın kitap barındırıyor. Kütüphanede ayrıca çocukların beyin jimnastiği yapmaları için zeka oyunları bölümü, ödevlerini araştırabilmeleri için bilgisayar bulunuyor ve perdeleri kapatılınca ziyaretçiler için bir sinema salonuna da dönüşebiliyor.



Karahan, başka hiçbir köy okulunda böyle modern bir kütüphane bulunmadığını belirterek, ”Ömer Öğretmen Derneği olarak üç yıldır ihtiyaç sahibi ailelere ve köy çocukların yardım ediyorum. Bu sayede beni tanıyan hayırsever ve yazar, Eda Dinçer hanım İstanbul’dan aradı ve bir köy okuluna kütüphane kurmak istediğini söyledi. Biz de araştırmalar yaptık. Daha fazla çocuk bu yapacağımız kütüphaneden faydalansın diye ilçemizdeki en büyük köy okulunu seçtik. Ve iki aylık bir çalışma sonucunda Türkiye’nin ilk köy okulu kütüphanesini kurmuş olduk.” diye konuştu.



Türkiye’nin ilk modern köy kütüphanesinin kurulmasında gerekli malzeme ve kitap teminini gerçekleştiren Yazar Eda Dinçer ise, “Hedefim birçok köy okuluna kütüphane açmak. Çocuk kitapları yazıyorum. İlk çıkan kitabım “Hayvanlar uyur mu?”nun tüm gelirini, Erzurum’da bir köy okulunda yaptırdığım kütüphaneye bağışladım. Çocuklara yönelik bir kütüphane açma isteğim uzun süredir vardı” dedi.



Amerika’daki Boston ve New York çocuk kütüphanelerinde çocukların çok güzel eğlenerek vakit geçirdiklerini gördüğünü hatırlatan Dinçer, “Okumayı sevmeyen birinin bile gitmek isteyeceği bir kütüphane kurmak istiyordum. Kafamda her şeyi oluşturmuştum. Nerede olacağı hariç. Televizyonda Ömer öğretmeni gördüm. Bu işe gönüllü öğretmen arkadaşlar arıyordum. Tam da Ömer Öğretmen gibi. Sonra dernekte ki çalışma arkadaşlarında Saliha Hanımla görüştüm. Ve bir gün Ömer hoca beni aradı. Hangi köy okulları olacağına karar verildi. Bana ilk kütüphane olacak sınıfın fotoğraflarını attığında önce bir kaç firma ile görüşmeye karar verdim. Firmaya okul için kütüphane dediğim de hep klasik çizimlerdi gelenler. İçime sinmeyince kendim oturup bütün sınıfı santim santim çizmeye başladım. Mobilya firmaları ve diğer eşyalar için hızlı ve yoğun bir şekilde araştırma yaptım. Bir kâğıt üzerinde bu ürünlerin fotoğraflarını çıkarıp yapıştırdım. Taslağı oluşturduktan sonra hepsini İstanbul’dan kargoyla Ömer Öğretmene gönderdim. Okuldaki değerli öğretmenlerimiz gece gündüz müthiş bir özveriyle tabii başta Ömer öğretmen olmak üzere çalışarak kütüphaneyi hızlı bir şekilde tamamladılar. Böylece tavanda ışık ve ses sistemli, içerisinde oyun çadırlı, ahşap oyuncakları olan, kutu zekâ oyunları oynanabilen ilk modern bir köy kütüphanesi oluşturduk. Dilerim tüm illerde bu projeyi yapmak nasip olur.” şeklinde konuştu.



Kaynak: OltuMedya













