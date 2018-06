Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Sözlerine, 'Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli, bugün yine kabına sığmıyorsun Kocaeli. Sizleri gönülden selamlıyorum Kocaeli. 24 Haziran'da gümbür gümbür akmaya var mıyız Kocaeli? 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya, 24 Haziran'da zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız Kocaeli? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz Kocaeli? Rabbim sizlerden razı olsun.' diyerek başlayan Erdoğan, vatandaşların bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ni de tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, oruca, güneşe ve sıcağa rağmen karşısındaki sevgi selinin kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, 'Kocaeli başka bugün. Bu topluluk dosta güven, evelallah düşmana da korku verir. Sizin sınır ve engel tanımayan şu muhabbetiniz, bizlere çok daha çalışma şevki veriyor.' dedi.



Kendisine 'Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın?' diye sorulduğunu, kendisinin de 'Bu muhabbeti gördüğü zaman bir insan yorulur mu?' diye karşılık verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Burada böyle bir muhabbet var. Dolayısıyla bu muhabbet bize güç, kuvvet veriyor, yürüme aşkını veriyor. Öyle diyor Ertaş, 'Aşkınan yürüyen, aşkınan koşan yorulmaz.' Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan, biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Az önce Denizli'deydik. Elhamdülillah, Denizli de muhteşemdi. Ziyaretlerimiz vesilesiyle gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Kocaeli'ne en son ocak ayında il gençlik kollarımızın kongresi münasebetiyle gelmiştim. 16 Nisan halk oylamasından bir ay önce yine sizleri ziyaret ettik. Toplam yaklaşık 1,5 katrilyon liralık yatırım ve hizmetin açılış gururunu beraber yaşadık. Cumhurbaşkanlığım döneminde tam 4 kez farklı vesilelerle Kocaeli'ne geldik. Sizlerin dertlerini dinledik, heyecanınıza ortak olduk. Diğerlerinden böyle gelen giden var mı? Onların öyle bir derdi yok ama bizim derdimiz var. Sadece seçim dönemlerinde değil, en az yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin halini, hatrını sorduk. Biz Kocaeli'ni çok iyi tanırız, Kocaeli de bizi çok iyi tanır. Biz sizlerin beklentilerini, umutlarını, hayallerini çok iyi biliyoruz. Sadece Kocaeli'nin değil, ülkemizin her bir köşesini, her bir vilayetini avucumuzun içi gibi biliyoruz.'



- 'Siz aynı kafasınız, sizde değişen bir şey yok'



Erdoğan, kampanya kapsamında, şu anda 28. vilayette bulunduğunu, aksamadan gittiklerini dile getirerek, 'Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum ha. Şimdi buradan bir toplantıya gidiyorum. Bu gece Leyle-i Kadr, 00.00'da da Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla bir dua gecesine katılacağız. Belediyemiz böyle bir düzenleme yapmış. Durmak yok, yola devam, evelallah zafer sancağını dikene kadar.' diye konuştu.



Siyaseti ikbal için değil, millet için, milletle beraber yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz siyaseti makam, mevki için değil, geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. Son 16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak, ekonomimizi, ticaretimizi, üretimimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye, 81 milyonun her bir ferdine hizmet götürüyoruz.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Yunus'tan ilhamla, 'Ben gelmedim kavga için / Benim işim sevi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim.' diyerek, gönüller yapmanın, kırık kalpleri tamir etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Milletimizi kökenine, inancına, kılık, kıyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Üniversitelerde kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı, daha sonra o bayanın da partinizin nasıl bir milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bize neyi anlatıyorsunuz? Neymiş annesi örtülüymüş, annenize saygım var. Kız kardeşi örtülüymüş, ona da saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Benim evlatlarıma da çile çektirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız, sizde değişen bir şey yok. İşte bak nedir sizin bu imam hatip düşmanlığınız? 'Ben imam hatibe düşman değilim.' diyor. 'Ben imam hatipte gittim öğretmenlik yaptım.' diyor. Ya öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bay Kemal o da aynı. Bunlar adeta böyle kalıptan kalıba giren tipler, dürüst değiller. Şehirlerimizi, oy tercihlerine göre, bunlar renklere ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Bak yeri gelir hemen giderler bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde giderler cenaze namazına dururlar. Tamam da yani olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Öyle mi? Yani oy almak için bu ayakları, numaraları niye yapıyorsun?'



- 'Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok'



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, 'Şimdi çıkmış kafayı nereye takmış biliyor musun? Benim açıkladım ya, 'Millet kıraathaneleri' dedim, kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musun? Kumarhane anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Hani iskambil oynarlar ya bunların bunların birçoğu, okey taşları vesaire filan, falan onu anlıyor.' sözleriyle eleştiren Erdoğan, 'Bak, Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraat okumaktır, kıraathane okuma evi.' diyerek, Zeytinburnu Belediyesi'nce açılan kıraathanenin videosunu vatandaşlara izletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:



'Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok. Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik.'



