Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Birinci çıkamazsan istifa edecek misin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



'Ülkemizi ve Denizli'yi bugünlere getirmek için çok emek verdik, çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi teröristlerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Muharrem'den, Bay Kılıçdaroğlu'ndan terörle mücadele konusunda bir söz duydunuz mu? 53 tane evladımızın şehit edilmesine yol açanh zatı Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. Bu Bay Muharrem hangi yüzle benim karşıma çıkıyor?



Üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. Denizli güven ortamının da güvenliğinin de tehlikeye girmesine izin verir mi? Denizli bu seçimlerde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?



İNCE'YE: İSTİFA EDECEK MİSİN?



Onlar kendi içlerinde ne diyor? Birbirlerine ne söylüyorlar? Yenildin de yenildin. Şimdi Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Benim milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin Genel Başkanın bile ha keza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığında atlattık. Şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyoruz. Davos'ta one minute dedik işi bitirdik. Birleşmiş Milletler'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Onlara öğrettik. Bu liderlik işidir.



'YALAN KONUŞMAYIN DÜRÜST OLUN'



Bay Muharrem bu iş öyle laf ola beri gele değil. Adam gibi adam olacaksın. Denizli'ye şöyle şanına uygun bir yeni stadyum yapıyoruz. Bunun karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadı da millet bahçesine çeviriyoruz. İngiliz'in Hyde Parkı varsa bizim de millet bahçemiz var.



Şehir hastaneleri projelerimiz arasında Denizli de var. 1050 yataklı şehir hastanemizin inşaatına inşallah en kısa zamanda başlıyoruz.



Bay Kemal, Muharrem Efendi yalan söylüyor. Ne diyorlar fakir fukara sefil falan filan. Yalan konuşmayın dürüst olun.'