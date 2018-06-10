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Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.06.2018

Altın fiyatları haftasonu da yatırımcı tarafından merak ediliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla altına rağbet daha çok arttı. Ancak yüksel altın fiyatları nedeniyle vatandaş çeyrek ya da gram altın alıyor. Altın kaç liradan bu haftayı kapattı

Ekonomi / 10 Haziran 2018 Pazar 12:35
Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.06.2018

Altın fiyatları ne kadar? Altın uzmanları Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükselttiğini hatırlatarak, 'Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıktan sonra döviz kurlarında sert satışlar gördük. Dolar kurunda yaşanan düşüşler, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiledi. Bugün altının gram fiyatının 185,50-190,00 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz.' dediler.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI NE KADAR?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 187 bin 500 liraya çıktı.
Altın piyasasında, 9 işlemde 7 milyon 153 bin 914,38 liralık ve 35 işlemde 26 milyon 357 bin 835,30 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.


GRAM ALTIN FİYATI

187,54 TL
187,71 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

300,06 TL
306,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.250,00 TL
1.263,00 TL Kaynak : Habertürk

PolitikaDolarCumhuriyetTürkiyeMerkez Bankası


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