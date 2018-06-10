Bu seçimin Cem Uzan’ı kim olacak?

Fransa'dan sığınma hakkı alan ve Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, 2002 yılındaki 3 kasım seçimlerinde Genç Parti Genel Başkanı sıfatıyla meydanlara inmişti.



O dönemdeki performansı ve partisinin seçim sonucuyla ilgili Hürriyet yazarı Rauf Tamer'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.



Cem Uzan'ın yüksek bir performans segilediğini aktaran Tamer, 'Lakin aldığı oy yüzde 7.6'da kaldığı için barajı aşamıyor.Aşamadığı gibi öbür partilerden kaptığı oylarla, onları da aşağı çekip meclis aritmetiğindeki bütün hesapları bozuyor.' ifadesini kullandı.



Tamer şöyle devam etti: Bugüne gelirsek... Diyorum ki: Mevcut partilerden biri, Cem Uzan'ın o günkü fonksiyonunu üstlenip, meclis aritmetiğine yine bir azizlik yapar mı acaba?



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız



Kaynak : Beyaz Gazete Özel