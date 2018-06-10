Bağdat'ta seçim sandıkları yandı

İçişleri Bakanlığına bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıktı.



Bakanlık Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.



Bağdat Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında da söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtildi.



Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.



Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.



Kaynak : AA