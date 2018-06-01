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YSK'dan Deniz Baykal açıklaması

CHP'nin eski genel başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylığına itiraz eden ve YSK'ya başvuru yapan CHP aday adayı Tarkan Yılgün'e YSK'dan yanıt geldi.

Siyaset / 01 Haziran 2018 Cuma 12:34
YSK'dan Deniz Baykal açıklaması

CHP'den Milletvekili aday adayı olan Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Yılgün, Deniz Baykal'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

'ADAY OLABİLECEĞİ RAPOR İLE ÖĞRENİLSİN'

Tarkan Yılgün, CHP'nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal'ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK'ya başvurduğunu açıkladı.

Mesajında BİMER'e yaptığı başvuruyu da paylaşan Yılgün, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor” dedi.

'ADAYLIĞINDA ENGEL YOK'

CHP'li Tarkan Yılgün'ün başvurusuna YSK'dan yanıt geldi. YSK kararında “Deniz Baykal'ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” vurgusu yapıldı.


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