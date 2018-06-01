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Yolsuzluk dosyası İspanya'da 6 yıllık iktidarı yıktı!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un partisinin üyelerinin karıştığı ve uzun süredir devam eden yolsuzluk davası sonucu bugün parlamentoda yapılan güven oylamasını iktidar kaybetti. Bu sonuçla birlikte 6 yıllık Mariano Rajoy hükümeti düştü.

Dünya / 01 Haziran 2018 Cuma 12:47
Yolsuzluk dosyası İspanya'da 6 yıllık iktidarı yıktı!

İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düştü.

Altı küçük partinin desteğini sağlayan sosyalist lider Pedro Sanchez'in, bu destekle parlamentoda mutlak çoğunluğu elde ederek Rajoy'dan sonra başbakan olması bekleniyor.

Rajoy veda ederken, 'Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu. Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar' diye konuştu.

İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Rajoy'un altı yıldır sürdürdüğü başbakanlıktan ayrılması, tam İtalya siyasi krizden çıkmış görünürken, Avrupa Birliği'nin en büyük dört ekonomisinden biri olan İspanya'yı da benzer bir krize sürükleyebilir.

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