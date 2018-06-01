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Yalan haberle suçlanan Fatih Portakal'dan ilk açıklama

Mersin İl Sağlık Müdürülüğü’nün FOX TV'yi 'mizansen' haberle suçlaması ardından gözlerin çevrildiği Fatih Portakal'dan ilk açıklama geldi.

Güncel / 01 Haziran 2018 Cuma 13:32
Yalan haberle suçlanan Fatih Portakal'dan ilk açıklama

FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberi ardında Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden 'mizansen' açıklaması gelmişti. Açıklama ardından gözlerin çevrildiği Fatih Portakal sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'İsterseniz bir daha düşünün derim' ifadesini kullanan Portakal, 'Sağlık Bakanlığı'nın; Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili yaptığımız haberlerin mizansen ve asılsız olduğu şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bu akşam belgeleri ve hastanın kendi ağzından açıklamalarıyla ortaya koyacağız.' diye ekledi.
 
Portakal'ın yaptığı bu açıklamanın bahsi geçen habere imza atan muhabir tarafından paylaşılması da dikkat çekti. 

FOX TV'nin haberi mizansen mi? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih PortakalŞehir Hastaneleri


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