USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Dük Kravatları Kurucusu Gazaros Unan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının cenazesi yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

Yaşam / 01 Haziran 2018 Cuma 10:33
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

DÜK, 1970 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinde dokuma fabrikasını açtı. 1980 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

1999 yılında DÜK, Düzce'de dikim fabrikasını açtı. Şirket bugün, başta Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya, Ürdün, Tunus, Mısır gibi dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

AlmanyaHollandaİngiltereYunanistanMısır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı