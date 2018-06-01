Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

DÜK, 1970 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinde dokuma fabrikasını açtı. 1980 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.



1999 yılında DÜK, Düzce'de dikim fabrikasını açtı. Şirket bugün, başta Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya, Ürdün, Tunus, Mısır gibi dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.