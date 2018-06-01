Tüyleri diken diken eden soru!

Atv'de canlı yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na izleyicilerden biri ilginç bir soru sordu.



GECE ISSIZ BİR YERDE YÜZLERİ KAPALI 7-8 KİŞİ GÖRDÜM



Motosikletiyle gece ıssız bir yolda giderken beyaz giymiş yüzleri kapalı 7-8 kişi gördüğünü söyleyen genç adam, 5 dakika sonra geri döndüğünde o kişilerin orada olmadığını bunların kim olduğunu sordu.



Hatipoğlu genç adamın sorusuna karşılık şunları söyledi; 'Birincisi vesvese olabilir. Ruh insanı bazen yanıltabiliyor. Bazen de şeytan insanları yanıltmak ve üzmek için vesvese gösterebiliyor. Üçüncü aşamada Allah'ın melekleri var Melekler insanlara görülebilir. Hz. Meryem'e görülmüş. Hz. Lut'a görünmüş. Hz İbrahim'e görülmüş... Diğer mahlukat var şeytan da dahil olmak üzere onlar da görülebilir. Önemli olan size zarar vermemeleri aklınızı onlara takmayın.