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Turkcell'den dergi ve gazetesini dijital okuyanlara özel kampanya

Turkcell’in dijital yayın platformu Dergilik, kullanıcılarına çok özel hediyeler kazandırmaya Haziran’da da sürdürdüğünü duyurdu. Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden ’Salla Kazan Kampanyası’na katılanları, kazanacakları hediyelerin yanı sıra Dergilik uygulamasında da sürprizler kazanacak.

Teknoloji / 01 Haziran 2018 Cuma 13:57
Turkcell'den dergi ve gazetesini dijital okuyanlara özel kampanya

Turkcell'in dijital yayın platformu Turkcell Dergilik, Haziran ayında da özel bir kampanya hazırlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden 'Salla Kazan Kampanyası'na katılanları, kazanacakları hediyelere ek olarak Dergilik uygulamasının da özel sürprizler kazanacak.

Yayın sayısı 1500'e yaklaştı

Dergilik'ten açıklanan rakamlara göre, uygulama aracılığıyla Mayıs ayında 3.4 milyon dergi ve 777 bin gazete okundu. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 21 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı. Mayıs'ta Dergilik ailesine katılan bine yakın yabancı dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden bin 400 dergi ve 95 gazete ile toplam bin 500'e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. Mayıs 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7.3 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Kaynak : İHA

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