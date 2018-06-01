USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker, 24 Haziran için kararını verdi hatta seçimlere 1 hafta kala Elazığ mitinginde konuşma yapacak. Peker, mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na destek isteyecek. Peker, "Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyeceğiz" dedi.

Güncel / 01 Haziran 2018 Cuma 15:36
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı

Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce Elazığ'da düzenlenecek ‘Şehitleri Anma Mitingi'nde konuşmaya yapacak.

Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nin 17 Haziran 2018 Pazar günü Elazığ'da düzenleyeceği ‘Şehitleri Anma Mitingi'ne Sedat Peker de konuşmacı olarak katılacak.

Mitinge katılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Peker ”Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz” dedi.

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıSedat PekerŞehit AileleriMuharrem İnce


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı