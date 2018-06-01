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Pentagon açıkladı: 500'e yakın sivil öldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği askeri operasyonlarda 500’e yakın sivilin öldüğünü açıkladı.

Dünya / 01 Haziran 2018 Cuma 20:01
Pentagon açıkladı: 500'e yakın sivil öldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD kongresine sunduğu raporda, 2017 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim süreci boyunca düzenlenen askeri operasyonlarda 500’e yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 169 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Sunulan rapora göre, meydana gelen can kayıpları ve yaralanma vakaları, ABD ordusunun Irak ve Suriye’de DEAŞ’ı, Afganistan’da Taliban ve DEAŞ’ı ve Yemen’de El Kaide’yi hedef alan operasyonlar sonucu yaşandı.

Hem hava hem de kara operasyonlarını kapsayan raporda, Savunma Bakanlığı Libya ve Somali’de yaşanan sivil kayıplarına dair ellerinde güvenilir kaynakların bulunmadığını ifade etti.

Raporda Trump yönetiminin ilk yılında, Afganistan, Suriye, Irak, Yemen ve Somali’ye düzenlenen hava saldırılarında artış olurken, Libya’ya düzenlenenlerde düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Rapora göre ABD 2017 yılında, Afganistan’a 4 bin 361 ve Irak ve Suriye’ye ise 39 bin 577 hava saldırısı düzenledi.

Pentagon operasyonlarda hayatını kaybeden siviller hakkında ise , “ ABD güçlerinin tüm çabalarına rağmen, yaşanan can kayıpları çok üzücü. Öte yandan bu operasyonların kaçınılmaz bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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