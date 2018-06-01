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O vatandaş'tan Portakal'a tepki

FOX TV'nin şehir hastaneleriyle ilgili haberine konu olan Kemal Alp Köker sessizliğini bozdu.

Güncel / 01 Haziran 2018 Cuma 22:47
O vatandaş'tan Portakal'a tepki
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FOX TV ekranlarında Emre İzkübarlas imzalı bir haberde Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşımın zor olduğu aktarılmış ve yürüme zorluğu çeken hastaların sıkıntı çektiği ifade edilmişti.

Haberde Kemal Alp Köker isimli vatandaşla röportaj yapılmış, vatandaşın mağdur olduğu aktarılmıştı.

TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ KESMİŞLER

Habere konu olan Köker ilk kez konuşurken, röportajın kesilen bölümünde Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiğinin altını çizdi.

FOX TV'nin kendisini rezil ettiğini söyleyen Köker 'Ben onları ilk gördüğümde hastane personelei sandım. Röportaja başlarken de Cumhurbaşkanına teşekkür ettim. Bazı bölümleri kesmişler. FOX Tv'den iki kere aradılar. Ben kendilerine kendileriyle görüşmeyeceğimi konuyu da uzatmak istemediğimi söyledim. Ben baskı görmedim. Ben rezil oldum. Kimseye bakacak yüzüm kalmadı. Onları Allah'a havale ediyorum' diye konuştu.


Fatih Portakal utanmıyor musun? FOX TV'nin haberi mizansen mi? Fatih Portakal şehir hastanesi haberiyle ilgili konuştu
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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