Nagehan Alçı yazdı... CHP'liler diploma muhabbetini niye seviyor?

FETÖ 2015 yılında, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu yönünde bir iddia ortaya attı.



FETÖ'nün bu uydurmasını CHP'liler yıllardır dilinden düşürmedi.



Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında FETÖ'nün başlattığı diploma muhabbetini CHP'lilerin niye sevdiğini yazdı. Alçı, 'Çünkü bu diploma muhabbeti Erdoğan karşısında yenilgi travmasını aşamayan bu kesime psikolojik tatmin imkânı sağlıyor' dedi.



İşte Alçı'nın yazısının o bölümü:



CHP'LİLER DİPLOMA MUHABBETİNİ NİYE SEVİYOR?



MUHARREM İnce ya da Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar heyecan dalgası yaratmaya çalışırlarsa çalışsınlar CHP tabanındaki yenilgi psikolojisi aşılamıyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri son derece anlamsız olan diploma muhabbeti.



Bu saçmalığı 2015 yılında ilk kez FETÖ uydurdu. O sırada Tayyip Bey çoktan Cumhurbaşkanı olmuştu, yani en üst düzey hukuk makamlarınca Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olduğu tescil edilmişti. FETÖ'nün yenilgi psikolojisiyle uydurduğu bu argümana daha sonra maalesef CHP'liler sığındı.



Peki somut olarak hiçbir işlevi olmayacak bu yalan argümanı CHP'nin içindeki malum jakoben taban niye bu kadar seviyor? Çünkü bu diploma muhabbeti Erdoğan karşısında yenilgi travmasını aşamayan bu kesime psikolojik tatmin imkânı sağlıyor. Erdoğan'ı ve Erdoğan nezdinde dindarları ve muhafazakârları “cahil” diyerek aşağılamak, Erdoğan'ı sevenleri küçümsemek ve onlara tepeden bakmak istiyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Bu diploma muhabbeti onlara böyle bir kendini tatmin imkânı yaratıyor.



Maalesef Muharrem İnce de tabandan gelen bu elitist jakoben söyleme yenik düşerek aslında toplumun büyük çoğunluğunu karşısına aldığını fark etmiyor.



Kendisinin Balıkesir'den mezuniyetini, Erdoğan'ı aşağılamaktan mutlu olan bu kesimin aslında İnce'ye de farklı bakmayacağını ifade etmek için yayında hatırlattım. İnce, mezun olduğu öğretmen okuluyla gurur duyabilir ama o malum jakoben kesimin Balıkesir fakültesini de küçümsediği -hatta böyle bir okulun varlığından bile haberi olmadığı- açık. Yoksa ben, köyden ya da şehrin varoşlarından çıkmış, zorluklara göğüs gere gere önemli yerlere gelmiş insanların benim gibi konfor içinde büyüyenlere göre daha başarılı olduğunu düşünürüm. Hem Erdoğan hem İnce bu profilde iki isim. Kaynak : Beyaz Gazete Özel