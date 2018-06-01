Muharrem İnce'nin iddiasının arkasındaki CHP'li

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak, “Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş” iddiasında bulunmuştu.



CHP'li İnce'nin iddiasıyla ilgili gazeteci Latif Şimşek'ten dikkat çeken bir köşe yazısı geldi. Şimşek, 'FETÖ'yü usulüne göre istememişler' iddiasının arkasında CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in olduğunu yazdı.



Aksünger'in ABD'ye en son giden CHP yöneticisi olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti:



Aksünger, Muharrem İnce ile iki hafta önce yaptığı bir görüşmede bu iddiayı ortaya atmış. Şöyle demiş; “ABD'de bir söylenti var Türkiye FETÖ'yü usulüne göre istememiş diyorlar”. Muharrem İnce de; “Yapma yav. Ben bunu kullanayım” demiş. Sonra da meydanlara çıkıp, “Beni ABD'den aradılar” yalanını uydurdu. Ben de diyorum ki; Erdal Aksünger sana bu dedikoduyu anlatırken, yanınızda olan bir CHP'li bunları bana söyledi. Gerekirse ismini de açıklarım!



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel