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'Melih Gökçek çocuk esirgeme kurumlarını kurtardı'

Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, çocuk esirgeme kurumlarını atıl halinden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in kurtardığını söyledi.

Televizyon / 01 Haziran 2018 Cuma 11:38
'Melih Gökçek çocuk esirgeme kurumlarını kurtardı'
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral Ertem'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına her cuma olduğu gibi bugün de Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı konuk oldu.

Verdiği her bilgi büyük önem taşıyan Kavaklı, bugünkü programda, yetime sahip çıkmanın öneminden bahsetti.

Konuyu çocuk esirgeme kurumlarına getiren Kavaklı, 'Çocuk esirgeme kurumlarını eski atıl halinden kurtaran Melih Gökçek'ti. Rahmetli Özal, Gökçek'i genel müdür yaptı, tarumar etti hepsini. Ne kadar hısız, haydut, ırz düşmanı varsa Melih Gökçek hepsini temizledi' şeklinde konuştu.

 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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