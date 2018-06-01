Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın mayıs ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.



Buna göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 13 milyar 956 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.



Zeybekci: Rekora devam



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat rakamlarını değerlendirerek, 'TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam.' dedi.



Zeybekci, '2018 yılı sonu itibarıyla Allah'ın izni, ihracatçımızın gayreti, çalışan kardeşlerimizin üstün performansıyla ihracatımız 170 milyar doları aşacak. Cari açık sorununu tarihe gömecek adımlar atıyoruz, gerek yatırımlarda gerek ihracattaki performansımızla.' şeklinde konuştu. Kaynak : AA