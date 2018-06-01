LGS'de 19 bin 603 öğrenci ter dökecek

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 2 Haziran tarihinde Kayseri genelindeki okullarda yapılacak olan LGS sınavında 19 bin 603 öğrencinin ter dökeceğini bildirdi. Elmalı, sabah saat 09.30'da sınavın başlayacağını belirterek, 'Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan, ikinci bölümünde ise sayısal alandan 40 soru olacak' dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, sınava girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı ve geçerli bir kimlik belgesini yanlarında getirmeyi unutmamaları uyarısında bulunarak, 'Öğrencilerimize başarılar diliyorum' diye konuştu.



Kaynak : İHA