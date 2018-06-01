Sultanbeyli'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs'ta Sultanbeyli'de 8 yaşındaki R.G'ye karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şüpheli B.Ü hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, olayın ardından kaçtığı tespit edilen şüpheli B.Ü, Anadolu Otoloyu Akıncılar Gişesi'nde yapılan trafik uygulaması sırasında yakalandı.



İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli B.Ü, savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Kaynak : AA