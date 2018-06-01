İzmir Turkcell’in dijital uygulamalarını sevdi

İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Dijital Servis ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell'in ürün ve çözümlerinden bahsettiği toplantıda, İzmir'e özel bilgileri de paylaştı.



2017 yılında Turkcell'in piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldığını vurgulayarak sözlerine başlayan Ertopuz, “Bu rekor büyümede, iş modelimizde data ve dijital servislerin ağırlıklı olarak gelişmesinin büyük rolü bulunuyor. Son iki yıldır bu kapsamda, yatırımlarımızda data ve dijital servisler alanına yoğunlaştık. Bu noktada farklı yeteneklerimizi bir araya getiriyor; müşterilerimize yenilikçi ürün ve servisler sunuyoruz. Amacımız müşterilerimizin bizimle geçirdiği süreyi artırabilmek” dedi.



Hayata değer katan uygulamalar



Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Turkcell'in bu kapsamda geliştirdiği ürün ve servislerle küresel ölçekte rekabet ettiklerini de hatırlatan Ertopuz, BiP, fizy, Dergilik, Yaani, bireysel depolama servisi Lifebox, telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+ gibi çözümlerle müşterilerinin günlük 1.440 dakikaya değer katan servisler sunduklarını vurguladı. Ertopuz, ayrıca Turkcell Akademi, Merhaba Umut ve Hayal Ortağım gibi uygulamalarla da topluma fayda sağlayan, engelleri aşan hizmetler sunduklarını da belirtti.



Ürün ve çözümlerle Turkcell'in müşterileriyle geçirdiği sürenin de hızla arttığına değinen Ertopuz, İzmirli tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin de şu bilgileri verdi:



“Rakamlar, İzmir halkının Turkcell'in dijital uygulamalarını sevdiğini açıkça gösteriyor. Nisan ayında yeni nesil iletişim platformumuz BiP'i İzmir'de 584 bin kişi kullanıyor. Türkiye'nin ilk yerli arama motoru Yaani üzerinden mobil arama sayısı ise İzmir'de yine Nisan ayında 2,5 milyonu aştı. Lifebox'a 16 milyon dosya yükleyen İzmirli Turkcelliler, TV+'ta da 201 bin izleme rakamına ulaşmış durumda.”



İzmirli Turkcellilerin en çok rağbet gösterdiği bir diğer uygulama müzik platformu fizy. Ruh haline göre müzik, video klip ve kendi zevklerine uygun öneri, akıllı arama yeteneği, sanatçı sayfalarına hızlı erişim, şarkı ve video karışık çalma listesi yaratabilme özelliklerini bir arada sunan fizy üzerinden İzmir halkı Nisan ayında 19 milyon şarkı dinlemiş. En çok dinlenen şarkıların başında ise Mahmut Orhan'ın “Her Şey Fani” ve Mabel Matiz'in “Öyle Kolaysa” var. İdo Tatlıses'in “Sen” parçası da İzmir halkının favorileri arasında yer alıyor.



Ayşem Ertopuz, Türkiye'nin dijital yayıncılık platformu Dergilik'in de İzmirli kullanıcılar tarafından yoğunlukla tercih edilmeye başladığını belirtti.



Okuma alışkanlıklarında adeta çığır açan Türkiye'nin dijital yayıncılık platformu Dergilik uygulamasında İzmir'de 700 bin abone bulunuyor. Dergilik'te İzmir halkının en çok ilgi gösterdiği konular arasında mizah ve belgesel dergileri yer alıyor.



Kopilot'la her şey kontrol altında



Toplantıda Haziran ayında lanse etmeyi planladıkları Kopilot'u da anlatan Ertopuz, ürünle ilgili olarak “Sahip olduğunuz aracın performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Kopilot, klasik bir araç takip hizmetinin çok ötesinde; kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızla ilgili her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlayacak. Kopilot ayrıca, marka işbirliği ekosistemiyle kullanıcılara aracıyla ilgili avantajlı fırsatlar ve Turkcell'in OTT hizmetleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak, sürüş deneyimini üst seviyeye çıkaracak” dedi



Turkcell'den İzmir'e katkı



Türkiye'nin 81 ilinde ürün ve çözümleriyle başarı hikayesini sürdüren Turkcell, İzmir'de de fark yaratmaya devam ediyor. Şehirde toplam 3.210 kilometre uzunluğundaki fiber ağ altyapısı, 29 farklı mağazası ve 2 Global Turkcell Çağrı Merkezi'yle İzmirli tüketicilere ulaşan Turkcell, aynı zamanda yaklaşık 4.000 çalışanıyla şehrin istihdamına da büyük katkı sağlıyor. Kaynak : İHA