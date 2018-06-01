İstanbullu Gelin 52. Yeni Bölüm 2. Fragman (1 Haziran 2018)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm 1 Haziran 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 52. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 52. Yeni Bölüm 2.Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--





Adem'in hızla harekete geçmesi ile Gözde'nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk'un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir.







Siren ise Boğaç'ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır.



Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır

Yayın Günü: 1 Haziran Cuma

Yayın Saati: 20.00

Siren ise Boğaç'ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır.Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır

Süreyya, Gözde'ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk'u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır.