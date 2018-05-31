Isparta'da koca dehşeti

Isparta'da bir kişi tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde O.T. (56) henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T, eşi A.T'yi (43) kolundan ve karnından bıçakladı. O.T'nin kızı H.T. de (19) bu sırada elinden bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.



O.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.



A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı H.T'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : AA