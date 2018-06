Güneydoğu ülke ihracatına moral veriyor

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin ocak-mayıs dönemi ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bölge ihracatının her geçen gün arttığını, bu artışın da hem ihracatçıya hem de ülkeye moral aşıldığını söyledi.



Türkiye'nin son 2 haftadır yoğun ekonomi gündemiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kileci, “İhracatçılarımız, son günlerde konuşulan döviz konusunda ülke ekonomisine en fazla döviz girdisi sağlayan kişiler oldu, olmaya da devam edecek. Farklı coğrafyalara ihraç ettiğimiz her ürün ülkemize döviz olarak dönüyor. Biz de bunun farkındayız ve daha fazlası için gece, gündüz mesai yapıyoruz. Daha fazla ihracat, daha rahat bir ülke demektir. İhracatçılarımız bu şuurla yoluna devam etmektedir” dedi.



GAİB'ten 182 ülkeye ihracat



Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya birbirinden farklı kültürlere ihracat yaptıklarını anımsatan Kileci, dünyanın yaklaşık 182 ülkesinin Türk markalarını tercih ettiğini ifade etti.



İhracatçının hem ekonomiye katkı sunduğunu hem de ülke tanımı yaptığını vurgulayan Kileci, bu iki özelliğiyle ihracatçıların hem ekonomi hem de kültüre destek verdiğini dile getirdi. İhracat verilerinin gelecek aylarda daha iyi seviyelere gelmesi için ellerini taşın altına koyduklarını ve yeniden ihracat seferberliği başlatacaklarını kaydeden Kileci, “Bunun olması kaçınılmaz, ülkenin kalkınması için bizlerin her zamankinden daha fazla mesai yapmamız gerekiyor. Müreffeh bir Türkiye için daha çok ihracat, daha çok tanıtım yapmalıyız” şeklinde konuştu.



İhracatta Ortadoğu Ülkeleri birinci sırada



Bölgenin ihracat verilerine de değinen Kileci, ihracatın ocak-mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 3 milyar 498 milyon 17 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını ifade etti.



Aynı dönemde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 140 milyon 754 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Köleci, 'Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 3,5 artışla 3 milyar 638 milyon 771 bin dolar oldu' ifadelerini kullandı. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını vurgulayan Köleci, 'AB ülkeleri yüzde 20,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirdik; bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile dış giyim Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur' diye konuştu.



Kileci, bölgenin 'lokomotif ili' olarak değerlendirdiği Gaziantep'in ihracatının ocak-mayıs döneminde 2 milyar 855 milyon 302 bin dolara yükseldiğini hatırlattı. Verilere göre Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunu anlatan Kileci, tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : İHA