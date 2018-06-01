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Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

Beyoğlu’nda fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna uçtu.

3. Sayfa / 01 Haziran 2018 Cuma 11:23
Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokağı üzerinde meydana gelen kazada, park halinde bulunan 34 RU 7984 plakalı otomobiline binen Betül Y. isimli sürücü harekete geçmek için gaza bastı. Araç kısa süre içerisinde hızlanarak ileri fırladı. Bu esnada fren yerine gaza basan sürücü otomobilin hakimiyetini kaybederek oturduğu apartmanın boşluğuna uçtu. Büyük bir gürültü çıkması üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri kazayı itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü Betül Y. kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Betül Y.'yi tedbir amaçlı olarak hastaneye götürdü.

Meydana gelen kaza esnasında apartman boşluğunda bulunan balkon kısmında kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Kaza edeniyle apartman sakinlerinin büyük bir şok yaşadığı görüldü.

Apartman boşluğuna uçan otomobilin çekici yardımıyla otoparka kaldırılacağı belirtildi. Kaynak : İHA

Trafik Kazası


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