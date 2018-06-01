Fazilet Hanım ve Kızları 49. Yeni Bölüm 2. Fragman (2 Haziran 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 49. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 49. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Fazilet Hanım ve Kızları 49. yeni bölüm 2 Haziran 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 49. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Fazilet Hanım ve Kızları 49. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur.



Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.



Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!



Yayın Günü: 2 Haziran Cumartesi

Saat: 20:00 Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur.Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!

Geçmişin gölgesi Fazilet’in peşinde!Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur.