Şehir hastanelerinin büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın, bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmış Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden haber için 'mizansen' açıklaması gelmişti.



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Portakal'a çok sert tepki gösterdi.



FATİH PORTAKAL UTANMIYOR MUSUN!



Fatih Portakal'a 'sakat numarası yapıp milleti kandıran dilencilerden ne farkın var senin? diye seslenen Emin Pazarcı, 'Fatih Portakal utanmıyor musun?' diyerek tepkisini dile getirdi.



EKRANA ÇIKIP AHKAM KESİYORSUN



Pazarcı, rezillik belgeleniyor sen hala ekrana çıkıp ahkam kesiyorsun ifadelerini kullandı.



Fatih Portakal utanmıyor musun?

Sakat numarası yapıp milleti kandıran dilencilerden ne farkın var senin?

Mersin'de sağlam adama koltuk değneği veriyorsunuz. Şehir hastanesini karalamak için yalan haber yapıyorsunuz.

Rezillik belgeleniyor. Sen hala ekrana çıkıp ahkam kesiyorsun. — emin pazarcı (@eminpazarci) 1 Haziran 2018