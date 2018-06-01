Emin Pazarcı yalan haber yaptığı ortaya çıkan Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü...
Şehir hastanelerinin büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın, bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmış Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden haber için 'mizansen' açıklaması gelmişti.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Portakal'a çok sert tepki gösterdi.
FATİH PORTAKAL UTANMIYOR MUSUN!
Fatih Portakal'a 'sakat numarası yapıp milleti kandıran dilencilerden ne farkın var senin? diye seslenen Emin Pazarcı, 'Fatih Portakal utanmıyor musun?' diyerek tepkisini dile getirdi.
EKRANA ÇIKIP AHKAM KESİYORSUN
Pazarcı, rezillik belgeleniyor sen hala ekrana çıkıp ahkam kesiyorsun ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal utanmıyor musun?— emin pazarcı (@eminpazarci) 1 Haziran 2018
Sakat numarası yapıp milleti kandıran dilencilerden ne farkın var senin?
Mersin'de sağlam adama koltuk değneği veriyorsunuz. Şehir hastanesini karalamak için yalan haber yapıyorsunuz.
Rezillik belgeleniyor. Sen hala ekrana çıkıp ahkam kesiyorsun.
FOX TV'nin haberi mizansen mi?Yalan haberle suçlanan Fatih Portakal'dan ilk açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Fatih Portakal gibiler yalan haberlerle mesleğin itibarını ayaklar altına alırken;— emin pazarcı (@eminpazarci) 1 Haziran 2018
Bizim gazeteci cemiyetleri ne yapar?
Eskiden bu tür rezillikleri ayıplar, kınarlardı. Bir fren ve denetim mekanizmamız vardı. Portakal gibi tipler içimize dolunca, o duyarlılık da kaybolup gitti...