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Fatih Portakal utanmıyor musun?

Emin Pazarcı yalan haber yaptığı ortaya çıkan Fatih Portakal'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Televizyon / 01 Haziran 2018 Cuma 14:09
Fatih Portakal utanmıyor musun?

Şehir hastanelerinin büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın, bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmış Mersin İl Sağlık Müdürülüğü'nden haber için 'mizansen' açıklaması gelmişti.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Portakal'a çok sert tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL UTANMIYOR MUSUN!

Fatih Portakal'a 'sakat numarası yapıp milleti kandıran dilencilerden ne farkın var senin? diye seslenen Emin Pazarcı, 'Fatih Portakal utanmıyor musun?' diyerek tepkisini dile getirdi.

EKRANA ÇIKIP AHKAM KESİYORSUN

Pazarcı, rezillik belgeleniyor sen hala ekrana çıkıp ahkam kesiyorsun ifadelerini kullandı.

FOX TV'nin haberi mizansen mi?Yalan haberle suçlanan Fatih Portakal'dan ilk açıklama Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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