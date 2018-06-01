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Fatih Portakal şehir hastanesi haberiyle ilgili konuştu

FOX Haber sunucu Fatih Portakal, şehir hastaneleri için kötü bir algı oluşturmak adına yaptırdığı haberi savundu ve ekledi: Bizden özür dileyin.

Güncel / 01 Haziran 2018 Cuma 20:53
Fatih Portakal şehir hastanesi haberiyle ilgili konuştu
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Şehir hastanelerine karşı çıkan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden şikayet ettiği için gerçek payı olmayan bir haber yaptırdı.

Yaptırdığı haberde mikrofon uzatılan koltuk değnekli hastanın, hasta olmadığı ortaya çıktı.

Kamuoyunda çok fazla tepki alan Portakal, bugün akşam bülteninde haberle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

PORTAKAL: BİZ SAĞLAM İŞ YAPIYORUZ
Konuyla ilgili Portakal, 'Biz toplumsal haberleri yapmakla mükellefiz. Biz bu tarz haberleri yaparak aksaklıkları düzelttiğimizi düşünüyoruz. Bizim şehir hastanesiyle işimiz yok. Aksayan bir tarafı varsa işimiz olur. Biz işimizi sağlam yapıyoruz.' dedi.

PORTAKAL ÖZÜR BEKLİYOR
Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine tepki göstererek, 'Bizden özür dileyin, bekliyorum' dedi. 


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