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Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları ’Sorej’ kod adlı Barış Coşkun ve ’Bahoz’ kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen teröristlerin Eren Bülbül'ü şehit eden grupta olduğunu belirtti.

Güncel / 31 Mayıs 2018 Perşembe 20:42
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine ilişkin, 'Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler.' dedi.

Çeşitli programlar dolayısıyla Trabzon'da bulunan Bakan Soylu, Ortahisar ilçesindeki İpekyolu fuar alanında düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Giresun'daki terör operasyonuna değindi.

'Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor.' ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

'Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşları akıttıranı, bu milleti sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir.'

Öte yandan Soylu, iftar öncesi gazetecilerin sorusu üzerine yaklaşık 4 gün önce bir görüntü aldıklarını belirterek, 'Bir çatışma çıktı, bu çatışmanın üzerinden arkadaşlarımız alan daraltarak bir çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdiler. Ele geçirilen teröristlerden bir tanesi bu bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlarımız biraz sonra yapacaklar.' diye konuştu.

Kaynak : AA

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