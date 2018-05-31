Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine ilişkin, 'Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler.' dedi.



Çeşitli programlar dolayısıyla Trabzon'da bulunan Bakan Soylu, Ortahisar ilçesindeki İpekyolu fuar alanında düzenlenen iftar programına katıldı. Soylu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Giresun'daki terör operasyonuna değindi.



'Bu terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor.' ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:



'Biliyorsunuz geçen yıl da bir evladımızı, Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı burada şehit etmişti. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşları akıttıranı, bu milleti sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir.'



Öte yandan Soylu, iftar öncesi gazetecilerin sorusu üzerine yaklaşık 4 gün önce bir görüntü aldıklarını belirterek, 'Bir çatışma çıktı, bu çatışmanın üzerinden arkadaşlarımız alan daraltarak bir çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdiler. Ele geçirilen teröristlerden bir tanesi bu bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlarımız biraz sonra yapacaklar.' diye konuştu.



Kaynak : AA