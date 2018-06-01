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Erdoğan'dan sahurda rekor kıran tweet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Twitter'dan seslenerek birlikte sahur yapma teklifinde bulunan Hüseyin Gazi Yurdu öğrencilerinin davetini kabul etti..

Ekonomi / 01 Haziran 2018 Cuma 04:08
Erdoğan'dan sahurda rekor kıran tweet!

Gamanli kullanıcı adlı tiwtter kullanıcısı bir öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?'' paylaşımıyla sahura davet etti..

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtta kalan öğrencinin davetine Twitter üzerinden cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciye ''Çayınız hazırsa geliyorum'' cevabını verdi..



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı öğrencileri sevince boğarken sosyal medyayı da salladı..


Sahur yemeğinin ardından gençlere konuşma yapan Erdoğan, ekonomik gelişmelere ve yatırımlara dair bilgi verdi.

Göreve geldiklerinde Türkiye'nin 27 buçuk milyar olan Merkez Bankası rezervinin 136 milyar dolara çıktığını aktaran Erdoğan, “Şu anda 110 milyar dolar civarında ve bu da birilerini çıldırtıyor. Bakıyorlar ki normale gelmişiz. Şu ana kadar Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 27 milyon. Marmaray'ı yaptık ama buradan otomobilleri de denizin altından geçirelim dedik. Avrasya tünelini yaptık. Dedemiz Fatin karadan kadırgaları yüzdürdü, Haliç'e indirdi. Dedemiz böyle yaptıysa biz de denizin altından raylı sistemi götürelim. Öbür taraftan otomobilleri götürelim dedik. Bunlar yetmez dedik bu kez de Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yapalım dedik. O da yetmez dedik Osmangazi Köprüsünü yaptık. Şimdi İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3 saate indiriyoruz. İstanbul-Bursa arası 1 saat 15 dakika” şeklinde konuştu.

İnce'nin yerli otomobil eleştirilerine cevap

Yerli otomobil yapımıyla ilgili gelen eleştirileri ele alan Erdoğan, yapılan otomobilin son teknoloji olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Otomotiv sektöründe hep diyordum ya ‘Babayiğit' diye. Sonunda 5 babayiğidi bulduk. Şimdi bu beş babayiğit o sektörün bir numarası. Dünyada da önemli yeri olan firmalar. Şimdi ‘Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Bizim yaptığımız yapacağımız otomobiller tamamıyla elektronik sistem. Bu tür otomobiller yapıyoruz. Kalkıp da bu noktada Tesla'nın sahibi gelip seni ziyaret etmiyor. Beni ziyaret ediyor. Niye seni ziyaret etmiyor. Diyor ki; ‘Bu işi yaparsa bu adam yapar.' Bizler de bu 5 babayiğitle birlikte yerli milli otomobilimize başladık.”

“İnşallah yerli savaş uçağımızı da yapacağız”

Şu an itibariyle otomotiv sektöründe ihracatın 30 milyar Euro'nun üzerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, “Savunma sanayinde çok iyi bir konumdayız. Artık silahlı insansız hava aracımızı üretiyoruz. İnsansız hava aracımızı da üretiyoruz yerli. Ama bunlar yeterli değil. İnşallah yerli savaş uçağımızı da yapacağız. Bunun yanında zırhlı taşıyıcılarımızı da yapıyoruz. 15-20 kişilik zırhlı taşıyıcılarımızla terörle mücadelemizi sürdürdük sürdürüyoruz. Şimdi yerli tankımız yapılıyor. SİHA'larımız yapılıyor” diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti iktidarında savunma sanayindeki yerliliğin katlanarak arttığını belirterek, gelecek için gençlerden umutlu olduğunu söyledi.

Genç ve dinamik bir nüfusla Türkiye'nin 2053 ve 2071'de çağı kendi lehine çevireceğini vurgulayan Erdoğan, “İlk etap 2023 ve ondan önce 24 Haziran. 24 Haziran'ı inşallah başarıyla neticelendirip hep beraber 2023'e ve 2053'ü biz göremeyeceğiz tabi. 2053'te de sizler farklı bir Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Derslerinizde sizlere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı. 
Kaynak : İHA

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